Проведено успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців у Києві, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва провели успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців. До проведення невідкладних слідчих дій залучалися слідчі, оперативники, спецпризначенці та співробітники ювенальної превенції. В результаті затримано двох організаторів, які налагодили наркобізнес на території двох районів столиці. Поліцейські збирають докази протиправної діяльності їхніх спільників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що обшуки провели не тільки в приміщеннях зловмисників, але і в місцях самозабудови, де проживають понад 20 осіб.

"Спецоперацію проводили оперативники та бійці спецпідрозділів поліції Києва. Завдяки злагодженим діям вдалося затримати зловмисників. Організаторами наркобізнесу виявилися двоє чоловіків, 1954 та 1985 років народження, які збували метадон з рук в руки. Крім того, ми доставили до районних управлінь поліції 30 наркозалежних осіб для перевірки на причетність до скоєння злочинів на території міста Києва, провели 10 обшуків помешкань з метою виявлення речових доказів та знаряддя вчинення злочину. Також залучалися співробітники ювенальної превенції та представники державних районних адміністрацій, оскільки під час слідчих дій ми виявили дітей, які жили в приміщеннях з антисанітарними умовами та без належного обігріву", - зазначив Крищенко.









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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Організаторам наркобізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Зараз поліцейські працюють над збором доказової бази причетності до незаконних оборудок із наркотиками інших осіб, а також канали та способи збуту наркотиків. При цьому хочу наголосити, що поліція в жодному разі не переслідує осіб за етнічною ознакою чи з якихось інших причин. Поліція забезпечує порядок і документує протиправну діяльність правопорушників", - зазначив Андрій Крищенко.