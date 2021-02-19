Затримано ватажків злочинного угруповання, що тримали в страху і вимагали гроші у жителів Миколаєва. Задокументовано факт "вибивання" $37 тис., - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, зловмисники тримали у страху місцевих мешканців: погрожували вбивством і таким способом вимагали гроші для наповнення "каси" кримінальних кіл регіону, утримання "злодіїв у законі" та злочинців, засуджених до позбавлення волі.
"Основною їхньою ціллю були місцеві підприємці. Співробітниками спецслужби було задокументовано факт "вибивання" майже 37 тисяч доларів", - підкреслюється в повідомленні.
Крім цього, зазначається, що межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 "Вимагання" Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Перевіряється інформація щодо причетності затриманих до вчинення інших тяжких злочинів.