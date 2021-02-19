Заступника голови держадміністрації одного з районів Харкова затримано під час одержання хабаря, - Нацполіція. ФОТО

У Харкові поліція викрила у хабарництві заступника голови райдержадміністрації. Неправомірну вигоду чиновник вимагав від керівника товариства. Він був затриманий під час одержання коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як встановили поліцейські, заступник голови державної адміністрації одного з районів міста вимагав неправомірну вигоду з керівника. Натомість обіцяв "вирішити питання" з постановкою на військовий облік працівника цієї фірми. Вчора, 18 лютого, посадовця було затримано під час одержання 400 доларів.

Заступник голови РДА затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано двох адвокатів, які за 15 тис. дол. обіцяли працевлаштування в ДБР, - прокуратура. ФОТО



