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Поточного року Міноборони профінансує створення оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", - Таран. ФОТО

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Поточного року Міноборони профінансує створення оперативно-тактичного комплексу "Сапсан", - Таран. ФОТО
Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан" у 2021 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП "Південмаш" та ДП "КБ "Південне". Ознайомившись з перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків", - зазначив міністр оборони України Андрій Таран.

За даними відомства, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою "Сапсан" або "Грім-2", що розробляється у КБ "Південне".

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"Оскільки ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ "Південне" має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу "Нептун"", - підсумував Таран.

Поточного року Міноборони профінансує створення оперативно-тактичного комплексу Сапсан, - Таран 01

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Слишком медленно,7-й год войны...
  • Алекс Мышкевич
    КБ Южное - откровенные саботажники !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674

    Вернер фон Браун с нуля сделал "Фау-2" и уже замахнулся на космос всего за 5 лет !!!!
    Южмаш после "Сатаны" не может сделать паршивую ракету на 500 км, которую имеют уже недоразвитые сатрапии Азии !!!! В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран - Цензор.НЕТ 7674
  • AbOriginal_UA
    Та не показывайте вы этому тормозу настоящую ракету !
    Повезите его на водоканал и покажите коллектор большого диаметра - шоб тайну не выдал!
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