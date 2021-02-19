"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 лютого, під будівлею Офісу президента на Банковій триває акція протесту з вимогою заборонити трансляцію проросійських каналів в Україні і перекрити канали фінансування проросійських сил в Україні. У будівлі ОП відбувається засідання РНБО.