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"Геть з України посіпак Путіна": активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 19 лютого, під будівлею Офісу президента на Банковій триває акція протесту з вимогою заборонити трансляцію проросійських каналів в Україні і перекрити канали фінансування проросійських сил в Україні. У будівлі ОП відбувається засідання РНБО.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Будівлю Офісу президента, де відбувається засідання РНБО, пікетують активісти націоналістичних партій "Національний корпус", "Свобода", "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Основа майбутнього". Мітингувальники вимагають заборонити трансляцію проросійських каналів і роботу проросійських інформресурсів в Україні, перекрити канали фінансування проросійських сил в Україні і розслідувати діяльність російської агентури в країні.

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Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 01
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 02
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 03
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 04
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 05
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 06
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 07
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 08
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 09
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 10
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 11
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 12
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 13
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 14
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 15
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 16
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 17
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 18
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 19
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 20
Геть з України посіпак Путіна: активісти пікетують РНБО з вимогою припинити роботу проросійських інформресурсів 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • George Kozak
    Мэдведчука перед изгнанием повесить.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    молодці!!є ще люди в Києві котрим не байдуже і не "какая разніца"
  • metal35
    Все кацапские ватные каналы и сайты давно нужно закрывать!
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