Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів практичні артилерійські стрільби. ФОТОрепортаж
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Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" здійснив вихід у Чорне море з відпрацюванням елементів експериментальної курсової задачі і виконанням практичних артилерійських стрільб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.
Під час виходу особовий склад катера на практиці відпрацював завдання з приготування до бою і походу, виконання бойових стрільб по умовному противнику і метання гранат під час занять з протидії підводним диверсантам противника.
Крім того, була перевірена злагодженість дій особового складу в боротьбі за живучість, у разі отримання катером бойового або аварійного пошкодження, пожежі або надходження в середину корпусу забортної води.