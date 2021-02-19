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Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів практичні артилерійські стрільби. ФОТОрепортаж

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Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" здійснив вихід у Чорне море з відпрацюванням елементів експериментальної курсової задачі і виконанням практичних артилерійських стрільб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 01

Під час виходу особовий склад катера на практиці відпрацював завдання з приготування до бою і походу, виконання бойових стрільб по умовному противнику і метання гранат під час занять з протидії підводним диверсантам противника.

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 02
Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 03
Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 04

Крім того, була перевірена злагодженість дій особового складу в боротьбі за живучість, у разі отримання катером бойового або аварійного пошкодження, пожежі або надходження в середину корпусу забортної води.

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Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 05

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів практичні артилерійські стрільби 06

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Цензор нормальными камерами обзавелся!
    Еще фотографа поднатаскать и совсем хорошо будет!
    Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел практические артиллерийские стрельбы - Цензор.НЕТ 6009

    Успехов нашим морякам!
  • Vladimir T fd7dc273
    "Практические артиллерийские стрельбы" - это по горобцям? Мишени, *****, где? Для фотографа пару раз стрельнули? Видео поэтому нет? Опять лапшу всем вешаете!
  • Mykola Vovk
    Смотрю ручные гранаты бросают. В середине 80-х в Анголе видел на кораблях специальные гранатометы против подводных диверсантов
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