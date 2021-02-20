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Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети. ФОТО

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Апарат Perseverance відправив на рідну планету нові фотографії Марса, цього разу - кольорові.

Свіжі фото фахівці NASA публікують в акаунті, який ведуть у твіттері від імені марсохода, інформує Цензор.НЕТ.

На нових фото, як і на попередніх - переважно ґрунт і каміння, але  цього разу зображення кольорове.

Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети 01Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети 02

Крім цього, в твіттері опубліковано фото посадки Perseverance на Марс. Незабаром марсоход має відправити на Землю відео посадки.

Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети 03

Нагадаємо, апарат Perseverance сіл на Червоній планеті трохи більше ніж добу тому. Мета його місії - пошук доказів того, що колись на Марсі існувало життя.

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Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономної навігаційною системою, що дозволяє пересуватися  складним  рельєфом місцевості.

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Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    планета прекрасна уже тем что там нет русни...
  • Алексей Достоевский
    Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты - Цензор.НЕТ 6612
  • Харьков Сумской
    Тоже мне, достижение - марсоход.
    Вот, когда лифт говорит этажи голосом Юрия Гагарина - вот, это, я понимаю, достижение...
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