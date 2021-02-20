Марсохід надіслав на Землю нові знімки Червоної планети. ФОТО

Апарат Perseverance відправив на рідну планету нові фотографії Марса, цього разу - кольорові.

Свіжі фото фахівці NASA публікують в акаунті, який ведуть у твіттері від імені марсохода, інформує Цензор.НЕТ.

На нових фото, як і на попередніх - переважно ґрунт і каміння, але цього разу зображення кольорове.

Крім цього, в твіттері опубліковано фото посадки Perseverance на Марс. Незабаром марсоход має відправити на Землю відео посадки.

Нагадаємо, апарат Perseverance сіл на Червоній планеті трохи більше ніж добу тому. Мета його місії - пошук доказів того, що колись на Марсі існувало життя.

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Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономної навігаційною системою, що дозволяє пересуватися складним рельєфом місцевості.