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Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Державною Службою на виконання доручення Прем’єр-міністра України 19 лютого 2021 року направлено Мобільний госпіталь ДСНС до Івано-Франківської області, який буде розгорнуто на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

Учора близько 21.00 колона медичного госпіталю ДСНС прибула до певного місця зосередження. 20 лютого о 2021 року почалися роботи з його розгортання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, госпіталь має можливість розгорнути 120 койко-місць і, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.

"Роботи щодо розгортання госпіталя, налаштування обладнання та систем життєзабезпечення тривають", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що мобільний госпіталь для інфікованих коронавірусом доставлений в Івано-Франківську область.

Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області 01
Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області 02
Розгортання мобільного госпіталю ДСНС для надання допомоги хворим на COVID-19 в Івано-Франківській області 03

Топ коментарі

  • Shu Shu
    Может лучше госпиталь развернуть у Степанова и Ляшко дома? Или вообще, у главного горнолыжного зеегенерата? Где клоун сейчас обитает? Уже вернулся с отпуска?
  • василь лялик
    Всі скептики до тих пір, поки самих не зачепить або когось з рідних. Потратиш 40 тис. за два тижні плюс кисень 16 тис. І ще повезе, якщо в палаті будеш, а не в коридорі. Не говорю про те, щоб взагалі живим додому вернутися.
  • Андрій Сокілко
    цікаво, на скільки відсотків максимально він буде зайнятий
    ставлю на "5%"
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