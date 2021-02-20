Новини Фото • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

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7 років агресії Росії проти України спричинили військову експансію на південному фланзі Європи та створили постійно зростаючу безпекову і гібридну загрозу для Східної та Південно-Східної Європи, Азово-Чорноморського регіону, Середземномор'я, Близького Сходу. Російська агресія вже принесла і продовжує нести із собою численні жертви як серед цивільних, так і військових осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) України, передає Цензор.НЕТ.

"Агресія РФ проти України продовжує дестабілізацію Європейського континенту. Росія використовує широкий арсенал гібридних інструментів для створення нестабільності на території сусідніх країн та підриву їхньої державності й суверенітету.

Демократичний світ повинен жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля.

Російська окупація також заклала далекосяжні екологічні загрози для Європи та Чорноморського регіону.

Україна та міжнародне співтовариство мають разом непохитно протидіяти агресивній війні Російської Федерації, підтримувати на міжнародному порядку денному відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Міжнародні санкції допомагають стримувати агресивну політику Росії, але необхідні більш ефективні заходи, щоб повернути ситуацію в правове поле та відновити безпеку в регіоні", -пишуть у МВС.

Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 01
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 02
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 03
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 04
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 05
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 06
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 07
Сім років військової агресії РФ проти України створили постійно зростаючу загрозу для безпеки країн Європи і Близького Сходу, - МЗС 08

Топ коментарі

  • Shu Shu
    Пока на планете Земля существует Фашистская Федерация - угроза будет всегда. Тут без вариантов.
  • Злой Карлик
    "Что касается главнокомандующего. Сейчас война. Вы мне задаете вопросы, на которые отвечать должны вы. Почему война до сих пор не окончена? Вот такой вы главнокомандующий."- заявил Зеленский. 19 апреля 2019

    "Завершення війни залежить тільки від Путіна." - Зеленский. 20 лютого, 2021
  • Прощай немытая раССея


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    Рафаэль Глюксманн ткнул позорную правду в физиономии руководителей европейских государств во время одного из своих выступлений в Европарламенте. Трусость, соглашательство и пособничество банде Путина стало позорным пятном Европы

    https://twitter.com/i/status/1362445308882518016
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