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У районі проведення ООС нагородили морпіхів. ФОТОрепортаж

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За професіоналізм, старанність та самовіддану службу під час виконання бойових завдання в районі проведення ООС, військовослужбовців окремої бригади морської піхоти нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудним знаком "Знак пошани" та "За зразкову службу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

За даними штабу, Нагороди морпіхам вручив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час робочої поїздки до району проведення ООС.

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У районі проведення ООС нагородили морпіхів 02
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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    сепарские твиттеры пишут, что у них 5 - 200, и 2 - 300.. говорят, в сепарском блиндаже что-то взорвалось и пять трупов..
    и это еще вечер не наступил..
  • Шрек Баблокат
    100% согласен!.. Меткости и удачи нашим украинским войнам!..

    В районе проведения ООС наградили морпехов - Цензор.НЕТ 7469
  • Don Bessam dc0e2bc1
    это правильно....коболеву с витренко по торбе шекелей,а бойцам знак почёта...
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