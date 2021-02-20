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Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України викрила масштабну оборудку на теплопостачанні лікарень, шкіл та інших соціальних установ Кремінського району Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередніми даними, учасники схеми вивели в тінь понад 4 млн грн. Протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури. Використовуючи свої зв'язки серед колишніх посадових осіб райдержадміністрації, він забезпечив підконтрольному підприємству замовлення на теплопостачання об’єктам соціальної сфери району.

Для одержання "прибутку" учасники шахрайства закладали у стандартні тарифи вартість екопалива – брикетів. Але насправді вони використовували для опалення бюджетних установ класичні матеріали. Отриману "різницю" ділки переводили в готівку через афілійовані фірми і "конвертаційні" центри в Києві.

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Під час обшуків за місцем проживання та в офісних приміщеннях учасників оборудки правоохоронці виявили фінансову документацію, печатки шести "транзитних" фірм, комп'ютерну техніку та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також майже 3,5 млн грн.

Щодо учасників цієї схеми вже завершено попереднє досудове розслідування за фактом виявленого СБУ привласнення грошей місцевої громади на ремонті шкіл і лікарень у листопаді минулого року.

За цим фактом зловмисникам повідомлено вісім підозр у скоєнні злочинів. Матеріали буде направлено до суду.

Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 01
Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 02
Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 03
Комерсант за допомогою ексчиновників присвоїв 4 млн грн на опаленні лікарень і шкіл Луганщини, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Коммерсант при помощи экс-чиновников присвоил 4 млн грн на отоплении больниц и школ Луганщины

    Как бы красиво после данного заголовка прозвучала бы фраза - Расстрелян. Ммммм. Просто бомба бы была.
  • три - пятнадцать
    некому стоять на майдане, некому шины жечь и останавливать броню.
    73% придурков - ето все шо имеем на выхлопе .
  • Игнатьев Фион
    "Использовали Брикеты" - нет они использовали "дрова".
    Разница 4 млн. грн.
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