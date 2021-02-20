Новини Фото

Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

27 800163
Печерський районний суд Києва на засіданні 20 лютого обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водієві, якого підозрюють у побитті пішохода до смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №6 водієві автомобіля Hyundai, який підозрюється в заподіянні смертельного удару пішоходу, обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України.

Дивіться також: У Києві водій убив пішохода під час конфлікту на дорозі. ВІДЕО камер спостереження

Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура 01
Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура 02
Суд заарештував водія, підозрюваного в заподіянні смертельного удару пішоходу в Києві, - прокуратура 03

Нагадаємо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва стався спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину в дозволеному місці, і водієм автомобіля Hyundai, який проїжджав вулицею.

Унаслідок суперечки водій вибіг з автомобіля і завдав пішоходу кілька ударів у голову, від яких той впав на бруківку і помер на місці події.

Водій Hyundai зник із місця інциденту. Після оголошення оперативного плану "Перехоплення" його зупинили патрульні на розі вулиць Братиславської і Стальського на Лівому березі.

Читайте також: Охоронець столичного супермаркету, який ударив хлопця металевою палицею по обличчю, засуджений до 150 годин громадських робіт, - прокуратура

Втікач виявився громадянином Азербайджану, 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.

Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    сепарские Твиттеры в соплях и печали.. пожелаем войнам ВСУ точности, мужества и удачи!!
    Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8855

    Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5379

    Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7458

    Суд арестовал водителя, подозреваемого в нанесении смертельного удара пешеходу в Киеве, - прокуратура - Цензор.НЕТ 566
  • Mykhailo Stepanov
    пятнашку ему, а после депортацию
  • Петр Дибров 4c656e43
    Как защищаться от таких гостей с кавказа, от титушек в метро, от боксеров с собачками, от зайцевых за рулем? Только огнестрел уровняет права....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини