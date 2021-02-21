Інтерактивний онлайн-музей російсько-української війни відкрили в оперативному командуванні "Північ". ФОТОрепортаж

Особливістю музею є те, що на його стендах розміщена базова інформація, а основну частину – тексти, відеосюжети, документальні фільми, тематичні фотоальбоми, інтерв’ю з учасниками подій різних років – можна прочитати чи переглянути за допомогою QR-коду на онлайн-ресурсах оперативного командування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

"Наразі контентна база музею складає більше 50 одиниць, в числі яких документальний фільм про Донецький аеропорт, героями якого є заступник командувача оперативного командування "Північ" генерал-майор Олексій Оцерклевич, полковник Губа, підполковник Євгеній Межевікін та полковник Лисиченко. Є в базі фільм "Рейд" за участю полковника Михайла Драпатого, на той час комбата 2 МБ 72 омбр; фільм "Висота 307,5" про бої на Дебальцевському плацдармі, та інші документальні стрічки про події російсько-української війни. Розміщені на стендах розповіді ілюстровані оригінальними фото, наданими безпосередніми учасниками подій 2014-2017 років, нині офіцерами управління оперативного командування "Північ", а також світлинами з архівів пресслужб підпорядкованих військових частин.

Окрасою і важливим доповненням музею стали унікальні інсталяції, виготовлені військовослужбовцями ремонтного полку старшим сержантом Олександр Буньковим та прапорщиком Андрієм Івасюком. Протягом кількох років вони виготовляють макети військової техніки для музеїв та військових частин, а нині створили дивовижно точні та художньо довершені макети вежі Донецького аеропорту, фронтових бліндажів та блокпостів зони ООС, зобразили шеврон ОК "Північ" за допомогою фрагментів відстріляних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відкрили музей урочистим перерізанням стрічки дійсний командувач оперативного командування "Північ" генерал-майор Валерій Залужний та генерал-лейтенант Вячеслав Назаркін, який очолював командування з лютого 2017 по червень 2018 року.

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Матеріали музею, після доопрацювання, доповнення і ретельного уточнення, будуть опубліковані у вигляді ілюстрованого альманаху "Захисники Незалежності: військові частини оперативного командування "Північ" у російсько-українській війні", вихід якої планується приурочити до 30-ї річниці Незалежності України.





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