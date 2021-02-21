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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених. ФОТОрепортаж

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У підрозділах та управлінні штабу окремої артилерійської бригади, що дислокується на Київщині, пройшли заняття з вогневої та інженерної підготовки, а також з тактичної медицини.

"Заняття проводилися на єдиному тактичному фоні на полігоні, — розповів журналістові АрміяInform командир бригади полковник Олег Шевчук, інформує Цензор.НЕТ. -  У нашій військовій частині проходять службу як бувалі воїни, які самі здатні проводити й проводять заняття, так і молодь, яку потрібно вчити. Це і військовослужбовці строкової служби, і ті зі строковиків, які нещодавно уклали контракт, і молоді офіцери, випускники 2020 року. Заняття орієнтовані на молодь. Решта ж військовослужбовців поновлюють у пам’яті те, що вже проходили раніше, так би мовити, відточують свої навички".

Під час практичного заняття з вогневої підготовки гармаші виконували навчальні стрільби з табельної зброї. Сапери відпрацьовували навички у знешкодженні мін за допомогою міношукачів. У ході заняття з інженерної підготовки було виконано імітацію підриву броньованої машини на міні. Крім того, воїни-артилеристи тренувалися в евакуації пораненого з умовно підірваної МТ-ЛБ(у) та у наданні домедичної допомоги.

Заняття пройшли в умовах максимально наближених до бойових — з димовою завісою тощо.

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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 01
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 02
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 03
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 04

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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 05
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 06
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 07
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 08

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Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 09
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 10
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 11
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 12

Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 13
Артилеристи на Київщині вправлялися у стрільбі, знешкодженні мін і евакуації поранених 14

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Топ коментарі

  • Алексей Вовченко f033f386
    Арт бригада у нас в Девичках находиться , у них ППД на полигоне . При том что в центре Фастова до сих пор стоит заброшенный военный городок , сквозь казармы деревья поросли , а там в свое время целый реактивный полк стоял , РСЗО Ураган которыми Киев прикрывали . То есть при минимальных вложениях вполне реально все восстановить , при том , что Фастов это не зачуханное село на отшибе области , а там школы, садики и рабочие места для членов семей есть. Но кому ж это надо , военные у нас и в палатках зимой поживут .
  • ALEX SUROVV
    Стесняюсь спросить, на какой из фото артиллеристы упражняются в стрельбе? Вы бы еще летчиков бегающих с раскрытыми в стороны руками и жужжащие ртом показали как они упражняются в полетах. Главное бомбардировщиков не показывать
  • Frol Fedoroff
    Лучше тренироваться на Донбассе. Тренировочный огонь по позициям рашистким оккупантам
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