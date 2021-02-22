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Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж

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Поліцейські разом з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Івано-Франківщини.

Згідно з повідомленням, 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);
- с. Черніїв (автошлях Т0906);
- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

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Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);
- с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);
-с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
- смт Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.

Пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.

"Наголошуємо, працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.

Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу. Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту.

Закликаємо громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів і дотримуватися карантинних обмежень!" - йдеться в повідомленні.

Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 01
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 02
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 03
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 04
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 05
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 06
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 07
Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП 08

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    "- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)" - Цензор, це дорога на Калуш, а не на Калугу. Тому шоссе КАЛУСЬКЕ!!!, або російською КАЛУШССКОЕ".
  • Vedana
    Полицейские совместно с медиками, спасателями и военнослужащими Национальной гвардии несут службу на 16 контрольно-пропускных пунктах области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



    Так, на контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направляют в медицинские учреждения.

    Я навіть не можу це коментувати.
  • Ігор Воронюк
    Ці б зусилля та на боротьбу з незаконною вирубкою лісів, ціни б не було. А так просто пшик для галочки.
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