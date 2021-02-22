Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Івано-Франківщини.
Згідно з повідомленням, 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:
- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);
- с. Черніїв (автошлях Т0906);
- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).
Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:
- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);
- с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
- с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);
-с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
- смт Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).
Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.
Пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.
"Наголошуємо, працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.
Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.
Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу. Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту.
Закликаємо громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів і дотримуватися карантинних обмежень!" - йдеться в повідомленні.