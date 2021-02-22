Спалах COVID-19 на Прикарпатті: для запобігання поширенню коронавірусу розгорнули 16 КПП. ФОТОрепортаж

Поліцейські разом з медиками, рятувальниками і військовослужбовцями Національної гвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах області для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Івано-Франківщини.

Згідно з повідомленням, 5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);

- с. Черніїв (автошлях Т0906);

- с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

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Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);

- с. Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);

- с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

- с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

- с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

- с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

- с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

- с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);

-с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

- смт Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.

Пости розміщені відповідно до вимог рішення позачергового засідання Івано-Франківської регіональної комісії ТЕБ і НС від 19 лютого.

"Наголошуємо, працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а здійснюють контроль.

Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.

Такі заходи вживаються задля протидії поширення коронавірусу. Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту.

Закликаємо громадян з розумінням поставитися до вимушених заходів і дотримуватися карантинних обмежень!" - йдеться в повідомленні.















