Фура впала з моста в річку в Чернігівській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернігівській області.
"Сьогодні близько опівночі до поліції надійшло повідомлення, що на 137 км дороги М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна.
Заявник розповів диспетчеру 102, що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався. На місце події миттєво виїхали група реагування патрульної поліції, екіпаж Управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.
На місце події також направилися рятувальники та водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.
Слідчі відкрили провадження за статтею 286 Кримінального кодексу Украхни – порушення правил дорожнього руху.
Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії. Деталі правоохоронці обіцяють повідомити пізніше.