СБУ викрила підполковника податкової міліції, який "зливав" стратегічно важливу інформацію терористам "ДНР". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві СБ України задокументувала і заблокувала злочинну діяльність посадовця державної податкової служби, який сприяв терористичній організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Оперативники спецслужби встановили, що підполковник податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Зловмисник передавав кураторам:

- персональні дані працівників правоохоронних та розвідувальних органів України;

- інформацію про проведені установами закупівлі, стан виконання державного оборонного замовлення;

- іншу стратегічно важливу для держави інформацію.

Правоохоронці затримали податківця за місцем проживання після переправлення таємного документа. Затримання відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України.

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Проведено обшуки за місцем проживання, роботи та імовірних місць зберігання доказів протиправної діяльності. У ході слідчих дій вилучено технічні прилади та документи, які беззаперечно підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.

До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань та співробітниками Головного управління власної безпеки ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Фото: сайт СБУ