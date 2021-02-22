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СБУ викрила підполковника податкової міліції, який "зливав" стратегічно важливу інформацію терористам "ДНР". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві СБ України задокументувала і заблокувала злочинну діяльність посадовця державної податкової служби, який сприяв терористичній організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Зловмисник передавав кураторам:

- персональні дані працівників правоохоронних та розвідувальних органів України;

- інформацію про проведені установами закупівлі, стан виконання державного оборонного замовлення;

- іншу стратегічно важливу для держави інформацію.

Правоохоронці затримали податківця за місцем проживання після переправлення таємного документа. Затримання відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 01

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України.

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Проведено обшуки за місцем проживання, роботи та імовірних місць зберігання доказів протиправної діяльності. У ході слідчих дій вилучено технічні прилади та документи, які беззаперечно підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.

СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 02

До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань та співробітниками Головного управління власної безпеки ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 03
СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 04
СБУ викрила підполковника податкової міліції, який зливав стратегічно важливу інформацію терористам ДНР 05
Фото: сайт СБУ

Топ коментарі

  • Не один из 73%
    У меня есть данные ещё на одну сепаршу, прошу СБУ предпринять меры СБУ разоблачила подполковника налоговой милиции, который "сливал" стратегически важную информацию террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 4119
  • NewTroll
    Шото подсобка бомжацкая какая то. То точно подполковник налоговой?
  • Сергей1967
    Расстрелять к чертям собачьим! Хватит читаться, у предателей должен быть животный страх! Только страх за свою жизнь прекратит этот беспредел!
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