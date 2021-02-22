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Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю. ФОТО

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Провізори без рецепта продали препарат, який мали відпускати лише за рецептом. Коли покупці почали знімати співробітників аптеки на мобільні телефони, до приміщення під'їхали близько 30 осіб. Закінчилося все стріляниною.

Інцидент стався напередодні ввечері на околиці Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

"Кілька чоловіків зайшли в приміщення і придбали два блістери медичного препарату без рецепта лікаря. Потім зазначені особи почали знімати дії провізорів на мобільні телефони, ображати їх і блокувати роботу аптеки. Через деякий час біля аптеки зібралися близько 30 громадян. Вони намагалися із застосуванням фізичної сили вигнати відвідувачів аптеки

Все закінчилося стріляниною. Був пошкоджений автомобіль - в поліції не уточнюють, якій зі сторін конфлікту він належав.

Поліцейські затримали 20 осіб віком від 25 до 40 років.

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Слідчі відкрили 2 провадження - про хуліганство (від 3 до 7 років позбавлення волі) і про незаконний збут лікарських засобів (до 3 років позбавлення волі).

Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 01
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 02
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 03
Біля аптеки в Харкові стріляли через те, що провізори без рецепта продали препарати від кашлю 04

Топ коментарі

  • (unknown) 3a952a7a
    Аптека-точка продажи нарикам.Прибывшие -крыша.
  • Евгений Бабенко ba1b42d2
    походу, там не только от кашля препараты продавали...
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Как я прекрасно понимаю: это популярное лекарство от кашля- с кодеином, в составе его. Трижды проклятые наркоши... Мне надоело убирать шприцы и упаковки таблеточные из под дверей моего гаража. Молодняк наш- конченный, наглухо. Судьба- печальна. Будущего- нет.
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