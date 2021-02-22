П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція. ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області, автопригода сталася в суботу, 20 лютого, на автодорозі в селі Білин Ковельського району.
За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом в стані сп'яніння, водій скоїв наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.
В результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями доставили до відділення травматології Ковельської районної лікарні.
Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - утримання під вартою.
Триває слідство.