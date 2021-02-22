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П'яний водій на "Форді" збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці з'ясовують обставини летальної ДТП в Ковельському районі на Волині. Водія затримали. Триває слідство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області, автопригода сталася в суботу, 20 лютого, на автодорозі в селі Білин Ковельського району.

За кермом автомобіля Ford перебував 35-річний житель району. Керуючи транспортним засобом в стані сп'яніння, водій скоїв наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїжджої частини.

В результаті ДТП 17-річний житель Ковельського району загинув на місці. Ще одну постраждалу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями доставили до відділення травматології Ковельської районної лікарні.

Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - утримання під вартою.

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Триває слідство.

Пяний водій на Форді збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція 01
Пяний водій на Форді збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція 02
Пяний водій на Форді збив двох пішоходів на Волині: хлопець загинув, дівчина в лікарні, - поліція 03

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Ну главное что не *евробляха*. Иначе бы сейчас срача на 5 страниц было бы. Ну как вам ваша антиаварийная рехворма, где за непристегнутые ремень наказывают строже чем за пьянство? За пьянство вам дадут три попытки прежде чем наказать по всей строгости до конфискации авто или водительских прав. А так на первый раз $500 штраф если поймают. А если поймают то отпустят по звонку свыше.
  • Aleksandr Kornienko 037bc385
    Фокус вагон
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Форд впринципе гавно кроме раптора мустанга и эксплорера
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