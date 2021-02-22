СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою. ФОТОрепортаж
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, в створенні схрону брали участь "бойовики диверсійної угруповання, причетного до мінування декількох мостів у Луганській і Донецькій областях".
Так, з покинутої будівлі неподалік скляного заводу в Лисичанську правоохоронці вилучили:
- 10 тротилових шашок загальною вагою 4 кг,
- реактивну протитанкову гранату РПГ-18,
- електродетонатор,
- 7 артилерійських снарядів,
- 7 гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25,
- 14 бойових гранат різних модифікацій.
З іншого тайнику, облаштованого у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району, виявлено:
- 3 тротилові шашки загальною вагою понад кілограм,
- артилерійський снаряд калібру 152 мм,
- три гранати Ф-1,
- 500 набоїв різного калібру.
За обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Вилучали засоби ураження спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій.