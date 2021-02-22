На Рівненщині чиновник ДПС упіймався на хабарі 150 тис. грн за зниження штрафу, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря начальника одного з управлінь ГУ ДПС у Рівненській області та посередника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Оперативні працівники ДБР встановили, що чиновник вимагав 150 тис. гривень за зменшення на 400 тис. грн розміру штрафних санкцій за недоліки, виявлені в ході перевірки одної із заправних станцій на території Рівненської області та нестворення штучних перешкод у подальшій господарській діяльності.

19 лютого податківця разом із посередником затримали після передачі обумовленого хабаря в сумі 120 тис. гривень.







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Проведено обшуки в службових кабінетах Головного управління ДПС у Рівненській області та за місцем проживання фігурантів.





Двом особам повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років із конфіскацією майна.