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Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС. ФОТОрепортаж

14 09111
Рятувальники Держслужби України з НС підняли з річки Десна на Чернігівщині разом із загиблим водієм вантажний автомобіль, який впав у неї з моста близько опівночі 22 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку МВС України.

"На автодорозі М-01 "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль із причепом "Mercedes-Benz Actros", зруйнувавши конструктивні елементи огорожі моста і відбійника, впав із майже 20-метрової висоти в р.Десна і частково затонув. Водій 1990 року народження, громадянин Турецької республіки, загинув", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією, рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси і за допомогою автокрана й автомобіля "КрАЗ" витягли з води вантажівку із загиблим водієм.

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Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 01
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 02
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 03
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 04
Водій вантажівки, яка впала з моста в Десну на Чернігівщині, загинув, - МВС 05

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Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Ну так тільки придурки як ти можуть вважати що по ожеледі на мосту

    у той час катався велосепидист чи по мосту йшов хтось у кедах.
    ШО ТИ КУРИШ І НАВІЩО ?
  • Прощай немытая раССея
    Отчет полиции...у них своя атмосфера...
  • tolstyak 1
    Этот мент в проруби точно не водолаз.
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