У Харкові застрелили чоловіка, введено план "Сирена", - Нацполіція. ФОТОрепортаж
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У Харкові на вул. Отакара Яроша застрелили чоловіка. У місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
О 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чути звук пострілу. На місце події виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції.
Особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію "Сирена".
Зараз поліцейські оглядають місце події, збирають речові докази, встановлюють і опитують свідків.