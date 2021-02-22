У Харкові застрелили чоловіка, введено план "Сирена", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харкові на вул. Отакара Яроша застрелили чоловіка. У місті введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

О 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чути звук пострілу. На місце події виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Зараз поліцейські оглядають місце події, збирають речові докази, встановлюють і опитують свідків.