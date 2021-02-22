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У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1. ФОТОрепортаж

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У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання з висуванням окремого зенітного ракетного дивізіону С-300В1 у новий район оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 01

Завдання дивізіону — виконати оперативне передислокування сил та засобів, обладнати й замаскувати позиції, привести комплекси в повну бойову готовність і заступити на бойове чергування з охорони і оборони військ та важливих державних об’єктів.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 02
У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 03

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У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 04

Командування бригади й особовий склад дивізіону практично відпрацювали нові тактичні прийоми, планування й організацію заходів безпосереднього прикриття, ведення протиповітряного бою та відновлення боєздатності підрозділу. Бойові обслуги тренувалися діяти по реальній авіації за різної обстановки в умовах, максимально наближених до бойових дій.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 05
У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 06

Крім того, маскували стартові позиції, вводили противника в оману, обладнували інженерні захисні споруди, відпрацьовували практичні нюанси надання медичної допомоги на полі бою та евакуацію поранених.

До навчання також залучали підрозділи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Їхнім завданням була протидія диверсійно-розвідувальним групам і агентам-провокаторам противника.

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 07

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У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1 08

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Топ коментарі

  • Goblin Orc
    Гарні ви хлопці люди,але занадто добрі з запоребриковими гнидами не треба базікати,просто ******.
  • Донетчанин Донцов
    Гобліна -Аксенова пора вже взяти барки - напаскудив Україні забагато!
  • vismavista
    Такую штуку надо от беспилотников научится оборонять. Война в Карабахе показала уязвимость и ПВО в том числе.
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