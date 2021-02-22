У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання дивізіону С-300В1. ФОТОрепортаж

У бригаді зенітних ракетних військ імені Пилипа Орлика відбулися тактичні навчання з висуванням окремого зенітного ракетного дивізіону С-300В1 у новий район оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Завдання дивізіону — виконати оперативне передислокування сил та засобів, обладнати й замаскувати позиції, привести комплекси в повну бойову готовність і заступити на бойове чергування з охорони і оборони військ та важливих державних об’єктів.





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Командування бригади й особовий склад дивізіону практично відпрацювали нові тактичні прийоми, планування й організацію заходів безпосереднього прикриття, ведення протиповітряного бою та відновлення боєздатності підрозділу. Бойові обслуги тренувалися діяти по реальній авіації за різної обстановки в умовах, максимально наближених до бойових дій.





Крім того, маскували стартові позиції, вводили противника в оману, обладнували інженерні захисні споруди, відпрацьовували практичні нюанси надання медичної допомоги на полі бою та евакуацію поранених.

До навчання також залучали підрозділи Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку та Національної поліції України. Їхнім завданням була протидія диверсійно-розвідувальним групам і агентам-провокаторам противника.

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