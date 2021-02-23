Чоловіка, який погрожував лікарям зброєю, затримано в медцентрі у Вінниці, - Нацполіція. ФОТО
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У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який погрожував зброєю медичному персоналу діагностичного центру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
22 лютого приблизно о 16-й годині до поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від працівника медичної установи про те, що один з відвідувачів центру поводиться агресивно і погрожує зброєю.
На виклик прибув екіпаж батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Вінниця" і затримав озброєного злочинця. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 39-річний місцевий житель.
У затриманого поліцейські вилучили предмет, схожий на пістолет, і ніж.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин передбачено покарання - до семи років позбавлення волі.