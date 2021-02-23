Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Шість років тому, саме цього дня, російські диверсанти в Маріуполі вбили Віталія Мандрика, офіцера спецпідрозділу міліції "Сокіл".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив ексзаступник голови Нацполіції, ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін.

"Саме 23.02.2015 року я особисто проводив інструктаж спецпідрозділів міліції, які заступали для несення служби в місті. Мета - виявлення і затримання російських диверсантів. У ті часи вже був підірваний залізничний міст, застрелений працівник меткомбінату, який здійснював охорону моста. Серед тих, кому я проводив інструктаж, був і Віталій Мандрик.

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І вже під час несення служби, о 18 годині, в районі вул.Пашковського, група швидкого реагування з числа співробітників спецпідрозділу і ДАІ зупинила машину для перевірки документів. Диверсійно-розвідувальна група бойовиків відкрила вогонь. В ході бойового зіткнення були важко поранені три співробітники міліції, один з них, Віталій Мандрик, помер від ран.

Тоді у машині бойовиків була виявлена сумка з вибухівкою. Ціною життя бійця спецпідрозділу "Сокіл", старшого лейтенанта Віталія Мандрика вдалося запобігти скоєнню теракту, який міг забрати за собою десятки життів мирних маріупольців.

Диверсанти живими не залишилися", - розповів Аброськін.

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