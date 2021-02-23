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Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін. ФОТОрепортаж

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Шість років тому, саме цього дня, російські диверсанти в Маріуполі вбили Віталія Мандрика, офіцера спецпідрозділу міліції "Сокіл".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook заявив ексзаступник голови Нацполіції, ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін.

"Саме 23.02.2015 року я особисто проводив інструктаж спецпідрозділів міліції, які заступали для несення служби в місті. Мета - виявлення і затримання російських диверсантів. У ті часи вже був підірваний залізничний міст, застрелений працівник меткомбінату, який здійснював охорону моста. Серед тих, кому я проводив інструктаж, був і Віталій Мандрик.

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І вже під час несення служби, о 18 годині, в районі вул.Пашковського, група швидкого реагування з числа співробітників спецпідрозділу і ДАІ зупинила машину для перевірки документів. Диверсійно-розвідувальна група бойовиків відкрила вогонь. В ході бойового зіткнення були важко поранені три співробітники міліції, один з них, Віталій Мандрик, помер від ран.

Тоді у машині бойовиків була виявлена сумка з вибухівкою. Ціною життя бійця спецпідрозділу "Сокіл", старшого лейтенанта Віталія Мандрика вдалося запобігти скоєнню теракту, який міг забрати за собою десятки життів мирних маріупольців.

Диверсанти живими не залишилися", - розповів Аброськін.

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Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 01
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 02
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 03
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 04
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 05
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 06
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 07
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 08
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 09
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 10
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 11
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 12
Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер Сокола Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін 13

Топ коментарі

  • Владимир c2a8b9e2
    Шесть лет назад в Мариуполе погиб офицер "Сокола" Виталий Мандрик: он предотвратил совершение теракта наемниками РФ, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4399
  • Senator S 01a656ec
    Донбасс готовили к оккупации задолго до Майдана...
  • Тарапунька
    Герою слава!!!
    Шість років тому в Маріуполі загинув офіцер "Сокола" Віталій Мандрик: він запобіг вчиненню теракту найманцями РФ, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3450
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