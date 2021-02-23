Новини Фото • Агресія Росії проти України, Окупація Криму

Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ. ФОТО

11 03448
Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Контррозвідники СБУ викрили активіста так званої "кримської весни", який сприяв окупації АР Крим російськими агресорами. Слідчі органів безпеки повідомили чоловікові про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили особу мешканця тимчасово анексованого Криму під час в’їзду на материкову частину України. Задокументовано, що навесні 2014 року він ініціативно вступив до громадської організації "Автоканал Севастополя", у якій сприяв РФ анексії території півострова. Також у складі так званої кримської "Самооборони" зловмисник здійснював спостереження на виборчих дільницях під час незаконних виборів фейкового "парламенту Республіки Крим" та підбурював місцевих жителів до участі у незаконному голосуванні.

Служба має докази, що підозрюваний був нагороджений російською окупаційною адміністрацією медаллю "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти провели в Криму навчання з "Градами", гаубицями і мінометами

Затримано та взято під варту активіста кримської весни, який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    А чего эта кацапская нечисть нышпорила по Украине? Хотела дальше развивать свою деятельность? Расстрел. В нормальной стране только так было бы.
  • Гельдрих
    зачем патроны тратить на это гофно! вот способ хороший!
    Затримано та взято під варту активіста "кримської весни", який сприяв окупації півострова, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6872
  • Tesoro Malu
    В Желтых вода открыть рудники и пусть эти козлы ипашат там пока не здохнут . ( я вообще то добрая, но этих не жаль)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини