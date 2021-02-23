Біля будівлі суду в Одесі зібралися прихильники Стерненка. ФОТОрепортаж

У Приморському райсуді Одеси проходить засідання, на якому мають намір оголосити вирок активістам Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про викрадення депутата райради Сергія Щербіча. Біля будівлі суду збиралися люди, які підтримують активістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як на 10 ранку, просто круті люди, які приїхали з Харкова, Дніпра, Києва, Львова, Франик, Вінниці. Всередині теж повно. Чекаємо оголошення вироку", - написав у Facebook Віталій Коломієць.







За версією обвинувачення, 24 квітня 2015 року новообраного депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича викрали п'ять чоловіків і катували, вимагаючи відмовитися від мандата, який він повинен був отримати 30 квітня. Коли Щербіча відпустили, він повідомив про те, що трапилося, в поліцію.

8 вересня 2015 року за підозрою у викраденні заарештували Сергія Стерненка, який тоді був лідером одеського Правого сектору, і його соратника Руслана Демчука. Разом зі Стерненком за підозрою в хуліганстві і насильстві щодо працівника прокуратури був заарештований лідер одеського Автомайдану Євген Резвушкін.

11 вересня 2015 року Апеляційний суд дозволив Стерненку вийти під заставу в розмірі 60 тисяч гривень. В цей же день гроші на заставу зібрали, і Стерненка, і Демчука звільнили з-під варти.

Прокуратура клопоче про 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.