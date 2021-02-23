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Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський. ФОТО

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Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич із Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії. Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому й перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має з правосуддям нічого спільного. У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б", - заявив Казанський.

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"Я знаю суддю Віктора Попревича, який виніс вирок Сергієві Стерненку. У 2017 році я брав на поруки 23-річну виховательку, на яку хотіли повісити обвинувачення у справі дитячого табору "Вікторія", де під час пожежі загинуло троє дітей. А Віктор Попревич - це той самий суддя, який всупереч вимогам прокуратури, без повідомлення сторони звинувачення й адвокатів сімей загиблих у таємному режимі провів засідання суду і звільнив з-під варти директора табору "Вікторія", який безпосередньо відповідав за стан пожежної безпеки дитячого комплексу. Не вірив цьому судді тоді. Не вірю йому і зараз. І ще. Що біліші нитки, якими шиються докази в подібних кримінальних процесах, то чорніша ненависть і недовіра до судової системи", - додав екснардеп Мустафа Найєм.

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 01
Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 02
Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 03
Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 04

Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський 05

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Топ коментарі

  • Наглая Морда
    Как неожиданно, судья тупой ватник
  • Не один из 73%
    Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский - Цензор.НЕТ 2536
  • Рома Маестро
    Когда рыги, сепары и ЗЕ-коллаборанты хватали националистов, я молчал: я не был националистом...
    Когда они сажали АТОшников, я молчал: я не был АТОшником...
    Когда они хватали критиков власти, я молчал: я не был критиком этой власти...
    Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.........................
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