Під час акції протесту проти бізнесу Козака у Львові сталися сутички між активістами і поліцією. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 лютого, у Львові відбувся черговий пікет біля підприємств, які належать Тарасові Козаку і його однопартійцю з ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ZAXID.net".

Активісти "Нaціонaльного кopпycу" обклеювали підприємства листівками, палили шини і димові шашки. На місце приїхали багато різних підрозділів поліції, між пікетувальниками і правоохоронцями відбулися сутички. Шістьох учасників пікету затримали. Поліція повідомляє про чотирьох постраждалих поліцейських, активісти – про десятьох своїх травмованих.

"Під час акції націоналістів оточили екіпіровані поліцейські у шоломах та з кийками, перешкоджаючи проводити блокування. Поліція тримала активістів Hацкорпусу в оточенні близько години. Частину активістів затримали", — повідомив керівник львівського осередку "Нaціонaльного кopпycу" Богдан Бордун.

За його словами, пікет відбувся на вул. Городоцькій 367/2, де зареєстровані підприємства "Будімекс", "Капітал плаза", "Трансмонолітавто", "Бетонбуд". За словами Богдана Бордуна, внаслідок сутичок постраждали близько 10 активістів від сльозогінного газу та ударів кийками. Їм надали меддопомогу на місці.

У поліції повідомили , що постраждали також поліцейські, щоправда, не уточнили, яких саме травм зазнали правоохоронці. Прессекретарка поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що їх доставили в лікарню та обстежують. За її словами, постраждалі - працівники різних підрозділів.

На місце проведення акції виїжджали слідчо-оперативна група, батальйон спецпризначення, групи превентивної комунікації, патрульні поліцейські і бійці тактико-оперативної роти. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), яка передбачає позбавлення волі до п'яти років.









