Новини Фото

У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин. ФОТОрепортаж

4 70813
Держпродспоживслужба Херсонщини з'ясовує причини нового випадку загибелі птахів у біосферному заповіднику "Асканія-Нова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

Так, в Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.

Зараз на місці почалося епізоотичне розслідування.

Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів:

Крижень - 38;

Качка огар (червонокнижна) - 32;

Граки - 75;

Галки - 42.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

За результатами розслідування буде надана додаткова інформація.

Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.

У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин 01
У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин 02
У заповіднику Асканія-Нова на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин 03
Фото: сайт Держпродспоживслужби Херсонщини

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Злий Грицько
    А із старим случаєм вже розібрались? Покарали винних?
  • piligrim
    все, к чему прикасается алчная рука человека, - обречено... забывает только, что он сам намертво впаян в эту цепочку...
  • Софія Гетьман
    Мабуть десь на полях поряд пистициди застосовували.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини