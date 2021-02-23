У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині знову масово гинуть птахи: виявлено 187 мертвих особин. ФОТОрепортаж

Держпродспоживслужба Херсонщини з'ясовує причини нового випадку загибелі птахів у біосферному заповіднику "Асканія-Нова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

Так, в Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.

Зараз на місці почалося епізоотичне розслідування.

Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів:

Крижень - 38;

Качка огар (червонокнижна) - 32;

Граки - 75;

Галки - 42.

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За результатами розслідування буде надана додаткова інформація.

Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.







Фото: сайт Держпродспоживслужби Херсонщини