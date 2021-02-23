У Кривому Розі на хабарі 5 тис. дол. затримали поліцейського, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника одного із секторів відділення поліції Криворізького регіонального управління поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський отримав відомості про можливу причетність місцевого жителя до шахрайства. Надалі він зажадав у громадянина 5000 доларів, щоб отримані матеріали не направляти в слідчі органи для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

22 лютого під час передачі коштів в сумі 5000 доларів поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.