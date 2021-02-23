Киянин зберігав удома гранату, патрони і муляжі боєприпасів, - Нацполіція. ФОТО

Під час проведення слідчих дій у квартирі киянина правоохоронці виявили гранату із запалом і патрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Співробітники карного розшуку Святошинського управління поліції отримали оперативну інформацію про чоловіка, який за місцем проживання зберігає заборонені предмети. У квартирі зловмисника на вулиці Кільцева дорога правоохоронці провели обшук, під час якого виявили та вилучили предмет, зовні схожий на гранату РГН і запал до неї, а також патрони різного калібру.

Інші предмети, які зовні схожі на зброю, оглянули вибухотехніки і встановили, що це муляжі.

36-річного киянина поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте також: Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, судом вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.