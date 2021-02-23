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Сутички на Банковій: є постраждалі (оновлено). ФОТО

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Унаслідок сутичок між учасниками акції на підтримку активіста Сергія Стерненка і поліцією постраждали декілька учасників акції та поліцейських.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як розповіли медики Загону швидкого реагування, які перебувають на місці подій, вони надали допомогу семи протестувальникам, які зазнали травм під час протистояння з правоохоронцями.

За словами медиків, у всіх постраждалих незначні ушкодження у вигляді подряпин або ударів. Двом під час штовханини стало зле, вони знепритомніли і їх винесли з епіцентру протистояння.

За словами начальника департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, постраждали і кілька правоохоронців - вони зазнали опіків очей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Звісно. Люди прийшли до президента, а він наказав їх лупцювати.
    Чим ЗЕ кращий за фуйла ?
    Така сама ВАТА.
  • Ksenia VB
    Насправді постраждалих і затриманих більше.
    Показували в стрімах.
    А мєнтяри поводять себе вкрай зухвало. Як в часи овоча.
  • Ksenia VB
    а це тому, що авакян вбив Сашка Білого.
    І мав би давно сидіти на нарах. Шльондра така.
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