Сутички на Банковій: є постраждалі (оновлено). ФОТО
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Унаслідок сутичок між учасниками акції на підтримку активіста Сергія Стерненка і поліцією постраждали декілька учасників акції та поліцейських.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як розповіли медики Загону швидкого реагування, які перебувають на місці подій, вони надали допомогу семи протестувальникам, які зазнали травм під час протистояння з правоохоронцями.
За словами медиків, у всіх постраждалих незначні ушкодження у вигляді подряпин або ударів. Двом під час штовханини стало зле, вони знепритомніли і їх винесли з епіцентру протистояння.
За словами начальника департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, постраждали і кілька правоохоронців - вони зазнали опіків очей.