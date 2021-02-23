Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх. ФОТО
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З одного із силовиків їм вдалося зняти не тільки шолом, але і бронежилет.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.
Мітингувальники стягнули із силовиків кілька шоломів і спалили їх, поліція застосувала вогнегасники. З одного із силовиків учасникам акції вдалося зняти захисне обмундирування, включно із бронежилетом.
За даними ЗМІ, один із шоломів з поліцейського зірвав ексдепутат Володимир Парасюк.