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Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх. ФОТО

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З одного із силовиків їм вдалося зняти не тільки шолом, але і бронежилет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Мітингувальники стягнули із силовиків кілька шоломів і спалили їх, поліція застосувала вогнегасники. З одного із силовиків учасникам акції вдалося зняти захисне обмундирування, включно із бронежилетом.

За даними ЗМІ, один із шоломів з поліцейського зірвав ексдепутат Володимир Парасюк.

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Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 01
Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 02
Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 03Учасники акції на підтримку Стерненка відібрали в поліції кілька шоломів і спалили їх 04

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    Одеть такой горящий шлем на главного мента Авакова.
  • JustDoIt
    5503427 - ты ЛОХ! Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их - Цензор.НЕТ 568 у тебя даже шлем отобрали !
  • iMedvedeff
    Горить не гірше за шини Участники акции в поддержку Стерненко отобрали у полиции несколько шлемов и сожгли их - Цензор.НЕТ 4624
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