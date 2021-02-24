Усунуто потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля на Житомирщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили джерело радіоактивного випромінювання "Криптон-85" на Житомирщині. Іонізуючі матеріали розміщувалися в одному з виробничих приміщень недіючого місцевого підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

До того ж відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.

За результатами слідчих дій обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого Державного підприємства "Радон" - для проведення експертного дослідження та утилізації у встановленому порядку.

Тривають слідчі дії в межах досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.

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