Усунуто потенційну загрозу радіоактивного забруднення довкілля на Житомирщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
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Контррозвідники Служби безпеки України виявили джерело радіоактивного випромінювання "Криптон-85" на Житомирщині. Іонізуючі матеріали розміщувалися в одному з виробничих приміщень недіючого місцевого підприємства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
До того ж відповідна ліцензія підприємства закінчилася, а радіоактивні елементи зберігалися незаконно.
За результатами слідчих дій обладнання вилучено та передано фахівцям спеціалізованого Державного підприємства "Радон" - для проведення експертного дослідження та утилізації у встановленому порядку.
Тривають слідчі дії в межах досудового розслідування за ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.