Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ. ФОТО
Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що автобуси надали починаючи з 24 лютого з ініціативи глави української делегації Леоніда Кравчука.
"Тиждень ми чекали реакції російської сторони. Сьогодні з 07.40 білий автобус чекає в "Щасті". Жовтий – в "Золотому". Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку", - йдеться в повідомленні.
В українській делегації вважають, що "представники російської делегації ніяк не можуть побачити різницю між справами і словами".
"На словах вони постійно скаржаться на важку долю українських громадян (що містяться в заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам покинути тимчасово окупованих територій і отримати адміністративні послуги, пенсії і соціальні виплати, блокується з 10 листопада", - заявила українська делегація.
Зазначається, що Україна очікує відповідну оцінку такого "вирішення" з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.