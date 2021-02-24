Україна надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", російська сторона - не відкрила КПВВ, - делегація в ТКГ. ФОТО

Україна 24 лютого надала автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте" і "Щастя". Однак російська сторона не відкрила КПВВ зі свого боку.

Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що автобуси надали починаючи з 24 лютого з ініціативи глави української делегації Леоніда Кравчука.

"Тиждень ми чекали реакції російської сторони. Сьогодні з 07.40 білий автобус чекає в "Щасті". Жовтий – в "Золотому". Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку", - йдеться в повідомленні.

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В українській делегації вважають, що "представники російської делегації ніяк не можуть побачити різницю між справами і словами".

"На словах вони постійно скаржаться на важку долю українських громадян (що містяться в заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам покинути тимчасово окупованих територій і отримати адміністративні послуги, пенсії і соціальні виплати, блокується з 10 листопада", - заявила українська делегація.

Зазначається, що Україна очікує відповідну оцінку такого "вирішення" з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.

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