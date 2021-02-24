Підземний перехід на проспекті Перемоги в Києві залило окропом через пошкодження тепломережі, - КМДА. ФОТО
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24 лютого близько 2 години ночі виявлено пошкодження тепломережі на проспекті Перемоги, 39. Частина теплоносія через дренажну систему потрапила в пішохідний перехід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Ремонтні роботи в місці пошкодження починаються за погодженням з власниками суміжних комунікацій.
Виявлене ушкодження не призвело до припинення теплопостачання в навколишніх будинках. Ремонтні роботи планують завершити після півночі.
Пошкоджений трубопровід був уведений в експлуатацію 42 роки тому (в 1979 році). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.