В Одесі попрощалися з волонтером і ветераном АТО Володимиром Малофєєвим. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 лютого, у Будинку офіцерів міста Одеса відбулася церемонія прощання з Володимиром Павловичем Малофєєвим (Дядя Вова), 1955 року народження, мешканцем Одеси, учасником АТО (57-ма ОМПБр та 28-ма ОМБр), який помер у ніч на 21 лютого у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону в результаті онкологічного захворювання.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне. Одеса, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Будинку офіцерів в Одесі відбулося прощання з ветераном російсько-української війни, учасником одеського Євромайдану та волонтером Володимиром Малофєєвим. За оцінкою видання, попрощатися з ветераном прийшли приблизно сто людей. Крім мешканців Одещини, приїхали також друзі та знайомі Малофєєва з Києва й Львова.

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Дядя Вова, як його називали одесити, був активним учасником Революції Гідності, брав участь у боях за Дебальцеве. За словами голови філії Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, ветеран "був символом української Одеси".

"Він мав колоритну зовнішність Мойсея і душу українського патріота. Він умів працювати з підлітками, діти його любили. Його життєвий шлях закінчився, але він прожив достойне життя", - додав Гуцалюк", - зазначається у повідомленні.

Володимир Малофєєв народився 25.12.1955 року. Був активним учасником Революції Гідності, символом одеського Майдану, учасником протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року. У 2014-2015 роках брав участь у боях за Дебальцеве, де зазнав важкого поранення. Був членом ВО "Свобода". Поховали Володимира Малофєєва на Західному кладовищі Одеси.







































