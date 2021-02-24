"Експертові" Дудкіну повідомлено про підозру в зраді, його діяльність курирували з РФ, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України повідомила про підозру військово-політичному "експерту" Юрію Дудкіну, причетному до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Підозру повідомлено під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі "експерта" затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".

Водночас "експерт" особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

За даними слідства, в інформаційній сфері "експерт" вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

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Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій з боку підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що у політичного "експерта" Юрія Дудкіна, який виступає на телеканалах 112 Україна, NewsOne і Zik, які потрапили під санкції, проходять обшуки, його звинувачують у зраді.







