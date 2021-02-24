Загибель мирного жителя на Луганщині через міну окупантів: Офіс Генпрокурора почав розслідування. ФОТОрепортаж

Задокументовано факт використання збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ забороненої зброї в населеному пункті Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у порушення Мінських домовленостей незаконні збройні формування РФ здійснили мінування протипіхотними осколковими мінами натяжної дії (ПОМ-2) населеного пункту Хутір Вільний Сєвєродонецького району. В результаті чого 23 лютого 2021 року місцевий мешканець, зачепившись за один з датчиків міни, підірвався на території власного домоволодіння. Від отриманих множинних вогнепальних осколкових поранень він помер у лікарні.



В ході огляду місця події вилучено частини боєприпасу, що будуть направлені для проведення відповідних експертиз та долучені до матеріалів кримінального провадження.



Використання ПОМ-2 заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією 1997 року. Такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та статті 25 Гаазької конвенції 1907 року.

Також читайте: Найманці РФ відкривали вогонь з СПГ і дистанційно мінували Хутір Вільний: унаслідок важких поранень помер цивільний, - штаб ОС







