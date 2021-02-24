Новини Фото • Агресія Росії проти України

Російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов. ФОТОрепортаж (оновлено)

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Український військовослужбовець вистрілив і поранив окупанта. Той доставлений у госпіталь, життю нашого воїна нічого не загрожує.

Інцидент стався на позиціях опорного пункту ЗСУ біля селища Чермалик у Донецькій області. Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Найманець кинувся на нашого солдата і зумів порізати щоку солдата ножем. У відповідь солдат здійснив постріл, куля влучила в тулуб цього зайшлого тіла. Поранене тіло в російській формі переправлено в госпіталь. Загрози для життя нашого бійця немає", - зазначив журналіст.

Яким чином російський окупант опинився поруч з позиціями ЗСУ і як зумів подолати мінні поля, зараз з'ясовують.

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Російський окупант зі штик-ножем зявився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов 01Російський окупант зі штик-ножем зявився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов 02

Російський окупант зі штик-ножем зявився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов 03
Російський окупант зі штик-ножем зявився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов 04
Російський окупант зі штик-ножем зявився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов 05

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Топ коментарі

  • Envoy
    Обычный русский .
  • Scorpman Y
    "..как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют."

    как как..в том районе клоун летом приказал разминировать... эпоха миролюбия, пля...
  • Дід Трохим
    Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.
    А че выяснять?

    С тех пор как "надо только перестать стрелять", оккупанты подходят к нашим позициям все ближе и ближе
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