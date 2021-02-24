У США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу "Айленд" для ВМС України. ФОТОрепортаж

В США у відкритому морі провели ходові випробування патрульного катера типу "Айленд", який буде передано ВМС України в 2021 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Йдеться про один із катерів, які мають цього року увійти до складу ВМС України. Під час випробувань перевіряли якість роботи агрегатів і механізмів катера, а також функціонування його навігаційної системи. Було продемонстровано максимальні можливості катера щодо маневреності та швидкості, підтверджено його ходові якості.

Під час випробування на борту були присутні аташе з питань оборони при Посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький і Військово-морський аташе капітан 1 рангу Сергій Федорчук, які надали позитивні відгуки щодо технічних характеристик катера.

Військові дипломати провели зустріч з екіпажем патрульного катера, керівництвом бази Берегової оборони і військово-морської верфі міста Балтимор, під час якої обговорили питання про хід підготовки і навчання екіпажу, а також технічної готовності катерів.

Нагадаємо, що українські екіпажі в США проходять 10-тижневий курс допідготовки на отримання допуску до експлуатації катерів цього класу.

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