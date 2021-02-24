Терористи ОРДЛО традиційно посилили провокації на "день захисника вітчизни", інформаційна підготовка велася ще з 19 лютого, - УС СЦКК. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації упродовж доби зафіксувала 22 факти порушення режиму припинення вогню.
"Починаючи з ранку 23 лютого окупантами здійснено низку обстрілів позицій Збройних Сил України із застосуванням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями. Під обстріл з мінометів потрапили населені пункти Авдіївка, Красногорівка та Зайцеве. В результаті обстрілів в районі Зайцеве-Північне загинув один військовослужбовець ЗС України, ще один зазнав поранення, - констатує прес-центр.
У повідомленні підкреслюється, що збройні формування ОРДЛО продовжували провокації на інших напрямках, не звертаючи увагу на звернення СММ ОБСЄ.
"Під вогнем опинилися підрозділи ЗС України в районах населених пунктів Піски, Гнутово, Шуми, Причепилівка, Золоте-4, Новоселівка, Катеринівка, Миронівський. При цьому ворог застосовував ручні та станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю", - уточнюється в повідомленні.
О 19.20 снайпер легко поранив ще одного військовослужбовця ЗС України в районі населеного пункту Піски
"В районі населеного пункту Золоте-4 (Хутір Вільний), в результаті обстрілу із станкового протитанкового гранатомету і дистанційного мінування місцевості у приватному секторі, дістав важких поранень, від яких пізніше помер, 74-річний місцевий мешканець.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації, українські воїни відкривали вогонь у відповідь.
В ході проведення широкомасштабної провокації ЗФ ОРДЛО вдалися до введення хибних запитів "Тиші" перед початком та безпосередньо в ході обстрілів позицій ЗС України.
Реагуючи на запити української сторони, щодо припинення вогню, збройними формуваннями Російської Федерації 8 разів вводилися "дзеркальні режими тиші" для формування картини численних порушень з боку ЗС України та дискредитації їх перед СММ ОБСЄ.
При цьому обстріли з боку російських найманців здійснювалися одночасно із запитом тиші для начебто припинення вогню з боку ЗС України, що є типовим для провокацій ЗФ ОРДО і на що УССЦКК неодноразово звертала увагу СММ ОБСЄ", - зазначається в повідомленні.
Українська сторона СЦКК вказує на заздалегідь спланований та добре зрежисований характер провокацій з боку ЗФ ОРДЛО, "про що свідчить інтенсивна інформаційна компанія, розгорнута у соціальних мережах з метою формування суспільної думки, як на тимчасово-окупованих територіях України, так і на підконтрольній уряду України території".
"Інформація щодо начебто підготовки Збройних Сил України до активних дій інтенсивно "роздмухувалася" починаючи з 19 лютого, а безпосередньо в ході обстрілів оперативно "вкидалася" у соціальні мережі із затримкою 5-7 хвилин, а іноді, і до офіційних звернень з боку СММ ОБСЄ.
Використовуючи власні інтерпретації офіційних заяв воєнно-політичного керівництва України, ЗФ ОРДЛО розгорнули компанію щодо формування спотвореного уявлення про ситуацію з подальшою активною фазою обстрілів безпосередньо 23 лютого, на фоні святкування у псевдоутвореннях "дня защітніка отєчєства" та створення ейфорії "побєд на всєх фронтах", - підкреслюється в публікації.
Зазначається, що найманці також "прагнули реабілітуватися в очах мешканців ТОТ за провокацію на Горлівському напрямку 20 лютого, що провалилась".
"Подібна практика притаманна ЗФ ОРДЛО і є частиною більш загальної стратегії використання "силового тиску" на воєнно-політичне керівництво України напередодні та в ході прийняття важливих політичних рішень і отримання сприятливих для псевдоутворених результатів.
УС СЦЦК розцінює події, що мали місце 23 лютого 2021 року як широкомасштабну багаторівневу добре сплановану глибоку провокацію з боку ЗФ ОРДЛО за безпосередньої підтримки та керівництва з боку РФ. Метою провокації є дискредитація командирів всіх рівнів та воєнно-політичного керівництва держави перед партнерами та світовою спільнотою. Українська сторона повідомляє, що Збройні Сили України послідовно дотримуються режиму припинення вогню та взятих на себе зобов’язань. Ціною злочинних дій з боку ЗФ ОРДЛО є життя військовослужбовців ЗС України та мирних громадян України, руйнування цивільної інфраструктури", - впевнені в СЦКК.
Українська сторона підготувала письмові ноти на СММ ОБСЄ з матеріалами фіксації та верифікації наслідків порушень, які є черговими доказами злочинів ЗФ РФ на Донбасі.