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ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції. ФОТО

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З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, слідчі Державного бюро розслідувань 24 лютого провели низку обшуків у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції 01

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем працівниками державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.

ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції 02

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