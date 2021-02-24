Російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" вперше зафіксували на Донбасі, окупанти намагалися її заховати під синьо-жовтим брезентом. ФОТОрепортаж

Спостерігачі ОБСЄ за допомогою міні-БПЛА вперше зафіксували російську радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" на Донбасі.

Текстову інформацію про це оприлюднено у звіті №38/2021 від 17 лютого 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що РЛС 51У6 "Каста-2Е1" була помічена 15 лютого 2021 року на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області. Це за 37 км на північний захід від Луганська на тимчасово окупованій території України. Уточнювалося, що станція розташована за 30 км від лінії розмежування в Донбасі.

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження інформації про першу офіційну фіксацію російської радіолокаційної станції 51У6 "Каста-2Е1" на окупованій частині українського Донбасу.

На фото ОБСЄ видно, що російські військовослужбовці, які обслуговують цю станцію РЛС на Донбасі, побачивши міні-безпілотник спостерігачів, поспіхом намагаються замаскувати техніку, накривши її брезентом або плівкою з синьо-жовтими кольорами державного прапора України. "Ймовірно, таким чином вони розраховували ввести спостерігачів в оману і приховати російську приналежність РЛС 51У6 "Каста-2Е1". Кумедно, що "про всяк випадок" на позиціях російських окупаційних військ на Донбасі не вистачає звичайних маскувальних сіток, однак, є матеріали для "раптової українізації". Хоча, можливо, це була "хитра ініціатива" якогось окремого командира", - припускають волонтери. Вони визначили координати РЛС: 48 ° 24'50.2 "N 38 ° 52'36.9" E.

Читайте також: Терористи ОРДЛО традиційно посилили провокації на "день захисника вітчизни", інформаційна підготовка велася ще з 19 лютого, - УС СЦКК. ФОТОрепортаж





"Російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 "Каста-2Е1" призначена для виявлення повітряних об'єктів, які, зокрема, літають на надмалих висотах. З огляду на те, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули для полювання за БПЛА", - впевнені волонтери.

Читайте також: Російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик та напав на захисника України, - Бутусов. ФОТО