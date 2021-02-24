Латвія передала ЗСУ 7 медичних бронеавтомобілів. ФОТО

В Україну прибули медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою як допомога Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив під час церемонії зустрічі посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, усього Латвія передала для потреб ЗСУ 7 медичних броньованих автомобілів. Він також запевнив у подальшій постійній підтримці України в її євроатлантичних прагненнях.

Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що ця сучасна техніка вже найближчим часом почне службу у військово-медичних підрозділах українського війська.

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"Сьогодні завдяки зусиллям і підтримці латвійських партнерів ми значно посилюємо можливості нашої військово-медичної служби. Потреба в такій техніці, на жаль, постійно нагальна. Ворог, нехтуючи міжнародними зобов'язаннями і правовими нормами, завдає підступні удари по наших як військових, так і цивільних об'єктах. Військові медики щохвилини повинні бути готові рятувати життя українських захисників і цивільного населення", - сказав Таран.







