На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном. ФОТОрепортаж

У Лебедині (Сумська область) в останню путь провели воїна 58-ї окремої мотопіхотної бригади Михайла Капрана, який загинув під час виконання службових обов'язків у районі проведення бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

Капран служив навідником мотопіхотного відділення 16 окремого мотопіхотного батальйону 58 бригади. Йому було 34 роки.

Трагедія сталася близько 4 ранку 20 лютого, коли в бліндажі сталася пожежа. Військовослужбовця евакуювали в опіковий центр з 90% опіків тіла. 22 лютого від отриманих ран воїн помер.







В останню путь захисника України проводжали школярі, вишикувавшись живим коридором. Попрощатися з побратимом, другом, товаришем прийшли десятки близьких і рідних, військових.





Церемонія прощання проходила за участю військового оркестру, почесної варти, під військовий салют і звучання Державного Гімну України.

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