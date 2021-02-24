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На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном. ФОТОрепортаж

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У Лебедині (Сумська область) в останню путь провели воїна 58-ї окремої мотопіхотної бригади Михайла Капрана, який загинув під час виконання службових обов'язків у районі проведення бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОК "Північ".

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 01

Капран служив навідником мотопіхотного відділення 16 окремого мотопіхотного батальйону 58 бригади. Йому було 34 роки.

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 02На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 03

Трагедія сталася близько 4 ранку 20 лютого, коли в бліндажі сталася пожежа. Військовослужбовця евакуювали в опіковий центр з 90% опіків тіла. 22 лютого від отриманих ран воїн помер.

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 04

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 05
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 06
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 07

В останню путь захисника України проводжали школярі, вишикувавшись живим коридором. Попрощатися з побратимом, другом, товаришем прийшли десятки близьких і рідних, військових.

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 08
На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 09

На Сумщині попрощалися із загиблим внаслідок пожежі в бліндажі воїном 58-ї ОМПБр Михайлом Капраном 10

Церемонія прощання проходила за участю військового оркестру, почесної варти, під військовий салют і звучання Державного Гімну України.

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