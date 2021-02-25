У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні та торгівлі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

28-річного торговця зброєю вдалося затримати завдяки оперативним заходам Дніпровського управління поліції Києва спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ. Його викрили за результатами двох етапів оперативних закупівель зброї.

За результатами проведених обшуків у затриманого було вилучено вогнепальну зброю, гранати, запали і понад 4000 набоїв.

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"У ході обшуків, проведених за місцем проживання та реєстрації затриманого, а також в його автомобілі, правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат АК-74 із чотирма магазинами, 2 пістолети-кулемети ("Скорпіон"), 2 корпуси гранати Ф-1, 8 корпусів гранат РГД-5, 9 запалів типу УЗРГМ, понад 4000 набоїв до вогнепальної зброї, балаклави, флешки, приціл нічного бачення, мобільні телефони, сім карти, мікро-відеокамеру, кастети та інші речові докази", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка, вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 КК України. Тривають слідчі та розшукові заходи, які мають допомогти встановити, яким чином вилучені предмети опинилися в затриманого.





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