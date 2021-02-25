Новини Фото • Агресія Росії проти України, Силовики

У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва. ФОТОрепортаж

7 14326
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні та торгівлі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

28-річного торговця зброєю вдалося затримати завдяки оперативним заходам Дніпровського управління поліції Києва спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ. Його викрили за результатами двох етапів оперативних закупівель зброї.

За результатами проведених обшуків у затриманого було вилучено вогнепальну зброю, гранати, запали і понад 4000 набоїв.

Дивіться також: У Лисичанську виявлено схованку з боєприпасами найманців РФ, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У ході обшуків, проведених за місцем проживання та реєстрації затриманого, а також в його автомобілі, правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат АК-74 із чотирма магазинами, 2 пістолети-кулемети ("Скорпіон"), 2 корпуси гранати Ф-1, 8 корпусів гранат РГД-5, 9 запалів типу УЗРГМ, понад 4000 набоїв до вогнепальної зброї, балаклави, флешки, приціл нічного бачення, мобільні телефони, сім карти, мікро-відеокамеру, кастети та інші речові докази", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка, вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 КК України. Тривають слідчі та розшукові заходи, які мають допомогти встановити, яким чином вилучені предмети опинилися в затриманого.

У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 01
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 02

Також читайте: Половина чоловіків в Україні хоче мати вогнепальну зброю для самозахисту. Опитування Liberty Report

У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 03
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 04
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 05
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 06

Також дивіться: СБУ на Луганщині виявила два закладені диверсантами в 2014-му схрони з гранатами і вибухівкою. ФОТОрепортаж

У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 07
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 08
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 09
У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 10

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Миколаєва вилучила наркотиків на 1 млн грн і арсенал зброї у ватажка злочинного угруповання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У затриманого торговця зброєю під час обшуків вилучили автомат, два пістолети-кулемети, гранати і 4000 набоїв, - прокуратура Києва 11

Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Ну раз Стерненко дали за стартовый пистолет 7,3 то думаю тут на пожизненное выйдет?
  • Serg KS d9fae3d4
    Крутой зацеп, с таким арсеналом можно было бы продвинуться на пару километров в глубь врага ,а он зашёл в противоположку
  • dmitrij suur
    Не смешите Портновское правосудие, тут будет условный срок, это же не бендеры, а своя воровская кодла
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини