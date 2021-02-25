2 людини загинули внаслідок пожежі в 5-поверховому житловому будинку в Одесі, - ДСНС. ФОТО

В Одесі вранці 25 лютого внаслідок пожежі у квартирі 5-поверхового житлового будинку загинули двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що о 5:52 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про наявність запаху диму в парадній 5-поверхового житлового будинку, розташованого по проспекту Небесної Сотні. Було встановлено, що сталося займання у 3-кімнатній квартирі на 2-му поверсі житлового будинку.

"О 6:15 рятувальники пожежу локалізували та о 6:35 - ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб 1964 р.н. та 1934 р.н. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем господарем. Збиток встановлюється", - наголошують рятувальники.

Крім цього уточнюється, що протягом минулої доби внаслідок пожеж в Україні загинуло 9 осіб. Рятувальники рекомендують громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки та дбати про належний стан систем пожежної безпеки помешкань.

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